Persistència i control Del cos, secrets de l’èxit

L’experiència de la Gemma Fructuoso (Girona, 1969), dues vegades campiona d’Espanya, és el principal aval per a les 50 patinadores, entre els 4 i els 21 anys, immerses a l’estructura del CPA Palafrugell. “Treballem les modalitats de lliure i les figures obligatòries, una cinquantena d’exercicis amb una posició corporal i de peu específiques que inclouen girs i dificultats afegides sobre els cercles dibuixats a la pista”, descriu, posant l’èmfasi en la pressió que es genera durant els moments d’examen. “Qualsevol error es paga car, perquè això et porta a intentar modificar coses sobre la marxa. Has de conèixer molt bé el teu cos i ser constant, tot s’executa davant d’uns jutges que caminen al teu voltant i et persegueixen, t’obliguen a fer tres voltes gairebé perfectes. A la pista no tens escapatòria”. Presumeix, amb orgull, de la feina feta: “Els resultats són el premi a molts anys de feina, totes quatre són brillants i fan molta pinya. Hem passat moments bons i dolents, però sempre ens hem aixecat i insistit”. Quin és el secret? “El patinatge ha de ser un triangle format per la patinadora, l’entrenadora i la família. Tots hem d’anar en la mateixa direcció perquè, si una pota coixeja, tot tremola i es deixa de creure. Hem de tenir confiança els uns en els altres”, resumeix, amb la facilitat que visualitza el fet de superar-se. “Hem de tenir clar que cadascú és el seu principal repte, quan algú ho fa millor ens alegra perquè estimem l’esport i ens agrada veure un patinatge bonic. Si ens enfadem, que sigui individualment i no amb el contrari. Això ens servirà per recordar que hem de ser capaços de fer el que sabem que podem fer i sentir aquella il·lusió d’aconseguir fer un exercici que t’ha captivat quan l’has vist”.

Un gran marge de millora

El mèrit s’entén quan s’amplia la mirada. “Les figures obligatòries estan poc reconegudes. No parlo de quantitat, perquè moltes noies patinen, però sí que és un entorn molt reduït, per això fer un podi o tenir una classificació per a la Copa Alemanya és tan complicat. Quan hi ets, t’adones de la inversió i el nivell dels altres països en comparació amb el teu”.

Poc suport institucional

Malauradament, troba a faltar més suport de les institucions. “Les patinadores tenen gairebé impossible viure d’això, estem a anys llum, no hi ha cap tipus d’estructura sòlida. Tècnicament ens professionalitzem cada cop més, i a Catalunya tenim potencial, però hem de fer creure que també hi ha un futur. Necessitem ajudes pel que fa a instal·lacions i recursos: amb coreògrafs, entrenadors tècnics, preparadors físics, coaches esportius... Econòmicament, tenir tot això és inviable”. Deixeble de Pili Fernández, també dirigeix el CPA Porqueres. “Em continuo formant i segueixo fent cursos anuals de tecnificació. Ella em va ensenyar a respectar aquest esport, el porto a la sang i és necessari ampliar el ventall si realment vols ser millor”, conclou.