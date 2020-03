Persones grans maltractades

No són fets aïllats, per desgràcia, tot i que sovint no salten a la llum pública. L’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Empordà va informar ahir que durant el 2018 es van detectar 71 casos de maltractaments a persones grans, 46 de les quals eren dones i 25 homes. Sílvia Romero, vicepresidenta segona del Consell Comarcal i consellera de Benestar Social, considera prioritari garantir la qualitat de vida de les persones grans i destaca que sovint les situacions de risc i violència cap a aquest col·lectiu queden “amagades o costen de detectar”.

Per això va subratllar la importància de treballar en xarxa per poder millorar les eines de prevenció i sensibilització i evitar casos de maltractaments. Tot plegat ho va dir a la primera taula de prevenció amb professionals i institucions del Baix Empordà.