Pilar Abel tornarà als jutjats a defensar que és filla de Dalí

El jutjat de primera instància número 11 de Madrid ha admès el recurs d’apel·lació que Pilar Abel va presentar contra la sentència que desestimava la demanda de paternitat que havia interposat assegurant que és filla de Salvador Dalí, i que la condemnava a pagar les costes del procés. L’escrit presentat per l’advocat d’Abel, Enrique Blánquez, en demana la nul·litat argumentant que no es va acreditar la cadena de custòdia de les proves d’ADN i també que, en cas que el recurs no prosperi, no se la condemni a pagar les despeses judicials. En la sentència, el jutge va acusar la demandant d’haver actuat amb “temeritat” anant a judici, i les proves van descartar que fos filla del geni del surrealisme. Ara les parts personades en el procés tenen deu dies per presentar un escrit d’oposició o la impugnació de la resolució apel·lada.

La figuerenca que assegura que és filla de Salvador Dalí, a través del seu advocat, sosté que se li va vulnerar el dret a utilitzar els mitjans de defensa pertinents, cosa que li va causar indefensió en la cadena de custòdia -document sol·licitat i no practicat per assegurar-se que les restes sotmeses a proves eren les mateixes que les extretes en l’exhumació- i en no practicar-se la prova testifical a tots els testimonis sol·licitats per ella, ja que només en va declarar un.

Més visitants als museus Dalí

La Fundació Gala - Salvador Dalí va informar ahir que els Museus Dalí van rebre un total d’1.444.755 visitants l’any 2017, un 5,56% més que el 2016. El Teatre-Museu Dalí i Dalí·Joies, de Figueres, van rebre 1.207.149 visitants, amb un augment del 6,43% respecte a l’any 2016. El Castell Gala Dalí de Púbol va incrementar el públic un 2,85% respecte al 2016 i la Casa Salvador Dalí de Portlligat, un 0,50% respecte al 2016. La tendència a l’alça es va notar des del mes de gener. Es recuperen públics com el rus i l’italià, i segueix creixent el nord-americà. En dos dels Museus Dalí s’hi han celebrat exposicions temporals, com és el cas del Teatre-Museu Dalí, on s’han pogut veure tres mostres: Variants del Dalí’s Mustache, Dalí. Estereoscòpies. La pintura en tres dimensions i Salvador Dalí, aprenent de pintor. Al Castell Gala Dalí s’hi ha exposat Salvador Dalí, Gala, Ricardo Sans. Les exposicions estrangeres també han assolit xifres notables.