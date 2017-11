Pla de calderes de biomassa de la Diputació

La Diputació de Girona té comptabilitzats més de 500 edificis municipals que podrien funcionar amb biomassa. Segons el diputat de medi ambient, Lluís Costabella, l’objectiu és arribar al 100% “en un projecte a llarg termini”. Des del 2014, l’ens ha posat en marxa el pla de calderes i ha atorgat 45 subvencions. D’aquestes, 38 ja són una realitat gràcies a una inversió de més de 2,5 milions d’euros. Un pas més en aquest objectiu es podrà fer gràcies als fons Feder de la Generalitat. En total, la inversió serà de 4,6 milions per instal·lar calderes a 53 edificis municipals de 22localitats. L’aposta per la biomassa ja està donant resultats, que es tradueixen en nous llocs de treball, més hectàrees de bosc utilitzades i una reducció dels costos d’energia dels municipis. El combustible és fàcilment assequible, ja que un 60% del territori gironí és superfície forestal. Costabella aposta per la biomassa. “El cercle comença amb la tala d’arbres per mantenir els boscos i fer servir aquesta energia per escalfar-nos”, explica.