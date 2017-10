La imatge de la plaça de Catalunya de Girona del 3 d’octubre passat, plena a vessar, reflecteix la resistència de les gironines als embats violents d’un Estat obcecat a no perdre cap espai de poder per així estendre la seva corrupció i el saqueig per tot el país. Des que vaig fer aquest dibuix, i d’altres mobilitzacions posteriors, el monstre no ha parat de créixer.

Dibuix i text: Joan Escribà