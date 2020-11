Punt d’obligada visita per a qui vulgui conèixer el patrimoni arquitectònic de Torroella de Montgrí, la plaça de la Vila destaca pels seus porticons de l’època gòtica i per l’edifici que acull l’Ajuntament, del segle XVI, amb un portal adovellat i finestres decorades amb emblemes de l’escut de la vila. També per la Capella de Sant Antoni, a l’angle sud-est de la plaça.

Dibuix i text: Mercè Guiu (UrbanSketchers Girona)