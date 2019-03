Plataforma Educativa celebra els premis d’acció social Maria Figueras i Mercè Bañeras

Els premis d’acció social que organitza la Fundació Plataforma Educativa celebren la setena edició. Prenen el nom de Mercè Bañeras i Maria Figueras, dues educadores actualment retirades que van treballar en l’àmbit de l’educació amb infants i adolescents en risc d’exclusió. L’Anna Sunyer, presidenta de l’entitat, en destaca el seu testimoniatge professional i humà: “Amb maneres de fer com les d’elles dues, hem tingut bons referents de determinació, expertesa i implicació. Així que els premis no podien haver portat millor nom. Cada 23 d’abril renovem l’entusiasme per la nostra feina”. I cada 23 d’abril els acompanyen els emprenedors i emprenedores que hi participen amb els seus projectes.

Durant aquests set anys, ja són més de 300 els projectes provinents de tot Catalunya que hi han participat. Una xifra que segurament creixerà, ja que fins al dia 4 d’abril es manté obert el termini per optar a aquests premis. Hi poden participar projectes i iniciatives d’entitats socials o provinents de l’empresa que tinguin una vocació clarament social, que estiguin, segons remarquen els seus organitzadors, “destinats a millorar la qualitat de vida de les persones”.

Des del 2011, any en què l’entitat va decidir engegar aquest reconeixement, han destacat projectes com les mans biòniques elaborades amb impressores 3D de la start-up lleidatana Invelon Technologies, o la marca de moda i complements fets a mà per dones en risc d’exclusió Dona Kolors. També han resultat guanyadors projectes tan diversos com l’Horta de Santa Clara, de la Fundació Acollida i Esperança; Prometteo, la xarxa social per a viatgers amb discapacitat auditiva, o el projecte Carbó d’Ardenya i Gavarres, de la Cooperativa Idària, per citar-ne alguns. Els últims guanyadors van ser l’escola de circ social de Terrassa, del CE Horitzó, i els gironins MultiSignes, una empresa dedicada a l’accessibilitat a través de les seves produccions audiovisuals.

L’entitat fa coincidir l’entrega de premis amb la diada de Sant Jordi perquè connecta amb un dels objectius de la fundació, que és el de produir coneixement derivat de l’acció social. Per això cada any edita un llibre que se suma a la col·lecció que recull títols relacionats amb el marc teòric i vivencial del tercer sector social, i que es poden descarregar gratuïtament des de la seva pàgina web.

Una quarantena de projectes, entre les categories d’emprenedoria i innovació social, són candidats als premis d’aquest any. Els premis inclouen un guardó honorífic a la corresponsabilitat ciutadana, que l’any passat va recaure en Jordi Bach Pujols. El pròxim 23 d’abril a les 12 h, el CaixaForum de Girona n’acollirà la setena edició.