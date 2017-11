Plataforma veïnal a la Jonquera contra els delictes

La plataforma de veïns que denuncien inseguretat a la Jonquera es constituirà legalment amb l’objectiu de personar-se com a acusació particular en judicis per fets delictius que es produeixin al municipi. L’entitat comptarà amb l’ajuda d’un advocat de la població que els oferirà assessorament gratuït. Els veïns també han anunciat que mantindran les concentracions de protesta cada quinze dies o cada tres setmanes i portaran el cas al Síndic de Greuges de Catalunya. Un dels seus portaveus, Fitu Guillén, ha explicat que avui començaran els tràmits per constituir-se jurídicament i que també estan treballant en una reunió amb els quatre cossos policials que hi ha al municipi. Guillén assegura que la situació no millora i que les dues últimes setmanes s’han produït onze robatoris, dos dels quals el cap de setmana passat. Ara mateix ja han recollit més de 700 signatures de suport a la causa.

La voluntat és poder exercir de lobi de pressió i aconseguir que en cas de reincidència hi hagi mesures cautelars. De fet, l’alcaldessa, Sònia Martínez, ja va manifestar el dia de la protesta que l’Ajuntament estudiaria personar-se sota el paraigua d’aquesta figura jurídica en aquells casos en què els delinqüents acumulin més de 20 delictes.