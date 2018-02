Poesia i vitalitat en l’últim Disc de Joanjo Bosk

El novembre passat el cantautor de Figueres Joanjo Bosk va publicar el seu últim disc, Camí d’aigua, que va presentar fa uns dies en el concert inaugural del festival internacional de cançó d’autor BarnaSants. És el desè disc de la seva carrera i el cinquè d’ençà que va començar la seva singladura en solitari. Camí d’aigua té deu cançons, nou de les quals tenen lletra i música seva, i la desena és una adaptació del poema Las personas curvas, del filòsof, poeta i pensador llibertari català Jesús Lizano.

Influències del pop-rock d’autor

Bosk el defineix com “un disc molt propi”. “Crec que és el més coherent i equilibrat que he fet fins ara. Hi ha menys influències de la cançó clàssica o francesa i més del pop-rock d’autor, de cantautors nord-americans com ara Neil Young”, detalla. A diferència de treballs anteriors, en què es va centrar en la memòria històrica, en el nou treball Bosk recorre a referents pròxims i del seu entorn natural, com l’Albera, per bastir un repertori d’imatges poètiques en cançons plenes de vitalitat. “És un disc més positiu, amb més llum, i algunes cançons supuren rock”, diu.

El disc es va enregistrar a l’estudi Sound-Club del músic saltenc Lluís Costa, que també l’acompanya a la guitarra en els concerts, així com Lluís Figueres, també a la guitarra, i Toni Molina, a la bateria. “La reacció i la crítica han sigut positives però és molt difícil destacar amb tot el que es publica”. “Ara el repte és actuar en directe tant com pugui en aquest 2018”, afegeix.

Durant les pròximes setmanes Bosk presentarà el nou disc a Barcelona, Perpinyà, Roses i Girona. Aquest febrer també serà a Terrassa i al Museu de l’Exili de la Jonquera, amb motiu dels concerts col·lectius Sota les cunetes, justícia, en col·laboració amb el col·lectiu Verdcel.