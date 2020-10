La mostra Poètiques de l’emoció recorre diverses maneres de representar les emocions en l’art a partir d’obres d’èpoques i contextos diversos. Alegria, por, pena ràbia. Les emocions són una part fonamental de la nostra experiència i determinen en gran part les decisions que prenem individualment o col·lectivament. Per això, la representació dels afectes ha sigut un motiu recurrent al llarg de la història de l’art. El nucli de la mostra el formen peces contemporànies. Comissariada per Érika Goyarrola i organitzada i produïda per la Fundació La Caixa, l’exposició presenta un total de 43 obres amb autors com Bill Viola, Joan Miró, Colita i Perejaume, entre d’altres. Es podrà visitar fins al 14 de març del 2021 a CaixaForum Girona (Ciutadans, 19).