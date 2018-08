La Policia Nacional deté un veí de Palafrugell per la protesta de dissabte al restaurant on sopava el jutge Llarena

La Policia Nacional ha detingut aquest matí Carles Ruiz 'Xarli' per la protesta que es va organitzar dissabte a la nit a les portes del restaurant Can Cou Cou de Mont-Ras (Baix Empordà), on estava sopant el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena.

Fonts de la Policia Nacional han confirmat la detenció i han informat que s'havia traslladat el veí de Palafrugell a Barcelona, a la comissaria de la Verneda, on li prendran declaració. Segons l'advocat d'Alerta Solidària, David Aranda, que s'ha fet càrrec de la seva defensa, Carles Ruiz 'Xarli' li ha dit que, quan l'han detingut, els agents li han dit que l'imputaven per un delicte d'atemptat a l'autoritat.

Aranda, a més, ha criticat la detenció del seu client perquè creu que "és una actuació totalment desproporcionada" perquè l'acte de protesta de dissabte "està emmarcat en la llibertat d'expressió".

El CDR de Palafrugell va informar dissabte a la nit que el jutge Llarena estava sopant en un restaurant de Mont-ras amb altres comensals, entre els quals el president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández Díaz. Quan en van sortir es van trobar un grup de veïns que van escridassar el jutge al crit de "Benvingut a l'Empordà" o "Els carrers seran sempre nostres".

Com a mostra de solidaritat, els CDR han convocat dues concentracions: una al migdia davant de la comissaria de la Verneda de Barcelona i l'altra a les vuit del vespre davant de l'Ajuntament de Palafrugell.