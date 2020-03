Del municipi de la Bisbal em va captivar la imatge del Pont Vell sobre el riu Daró. Després d’un bon dinar, em vaig aturar per dibuixar-lo, mentre els estornells giravoltaven per damunt de la torre de l’església. Va ser construït el 1605 a la sortida de la muralla pel portal del carrer de la Riera, per comunicar la vila medieval de la Bisbal amb el camí de Girona.

Dibuix i text: Maria Alemany Joan (UrbanSketchers Girona)