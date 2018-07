Portalblau encara la recta final A l’Escala

El Festival Portalblau tanca la programació aquest cap de setmana amb els concerts principals d’aquesta onzena edició. Tots tindran lloc a l’escenari del Mar d’en Massana.

Avui hi pujaran Petitet i la seva Rumba Simfònica, per oferir un espectacle que pretén recuperar l’autenticitat del so de la rumba catalana i dotar aquest gènere d’una nova sonoritat. Per demà està prevista l’actuació del duet format per Maria Arnal i Marcel Bagés, que presenten el seu àlbum 45 cerebros y 1 corazón.

Dissabte serà el torn de la cantaora Estrella Morente, que actuarà acompanyada per dos guitarristes, un percussionista i un cor de palmeros.

La banda barcelonina Mishima serà l’encarregada de tancar aquest diumenge el festival d’enguany, amb un concert en què interpretaran temes del seu últim disc, Ara i res. També diumenge, la companyia Dansa en Blanc oferirà l’espectacle de dansa contemporània N’Orfeu, que narra la mitològica formació de la península del cap Norfeu, al cap de Creus.