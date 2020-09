Dimarts que ve tindrà lloc la proclamació dels Premis Literaris de Girona, que inclouen el Prudenci Bertrana de novel·la, el Miquel de Palol de poesia o el Carles Rahola d’assaig. La majoria ja s’han fet públics, però falta la cerimònia de concessió, que es manté, com cada any, a l’Auditori de Girona (20 h). La presentació anirà a càrrec de la periodista Anna Guitart i hi intervindrà la companyia Cor de Teatre. A l’acabar l’acte, els llibreters de Girona ja vendran les obres guardonades i els autors en signaran exemplars. El que sí que s’ha suspès és el tradicional sopar dels premis. L’aforament s’ha reduït a 592 localitats. Entre els guardonats (a la foto, els de l’any passat) hi ha Núria Esponellà (novel·la), Xavier Febrés (assaig), Maria Josep Escrivà (poesia) i Ruth Tormo (novel·la juvenil).