President Xai, The Jumping Jacks i Big Black Rhino, protagonistes del Cartellà Rock

La 17a edició del Cartellà Rock arriba aquest dissabte 18 de novembre a les Escoles Velles, a les onze de la nit, amb els concerts de President Xai, The Jumping Jacks i Big Black Rhino.

President Xai és una jove banda emergent que uneix soul, rock, ska, reggae i balkana, arrelada al Cartellà Rock. Està formada per Nina Pagès (veu), Martí Tarrés (guitarra), Àlex Caldas (baix), Jaume Parera (bateria), Joni Ripoll (trombó) i Berta Gala (trompeta); i arribarà en ple procés de gravació del seu primer treball.

El “ The Jumping Jacks & Friends” comptarà amb Oriol Cardona a la veu i guitarra, Jordi Comasòlivas al baix i, especialment per l’ocasió, Marc Marquès a la bateria que substituirà a Jordi Casals. Els membres de la banda osonenca, The Jumping Jacks, han creat un espectacle únic pel Cartellà Rock. El repertori de l’actuació estarà format íntegrament per cançons de The Rolling Stones, i han convidat més d’una desena d’amics del Cartellà Rock que els acompanyaran a dalt de l’escenari.

Finalment, Bigblack Rhino, una de les formacions puntals de l’actual escena musical gironina, formada per Nuri Mancebo (veu), Gerard Brugués “Pàkitsguitar” (guitarra), Xevi Pasqual (baix), Francesc Sotillos “Cheka” (bateria) i amb la col·laboració de Miquel Brugués (teclats), aterraran al Cartellà Rock després d’haver gravat el seu segon treball als Estudis Ground de Cornellà del Terri. La seva combinació de soul, rock i rhythm & blues té un caràcter indomable, i tal com els defineix el programa Radiofree de Ràdio Sant Gregori "són com un rinoceront que corre salvatge per la sabana".

L’entitat LE²X, impulsora d’aquesta festa popular del rock gironí, considera que “el Cartellà Rock s’ha consolidat com aplec musical”. A més, agraeix la col·laboració de The Cartellà Rock Band durant els darrers cinc anys i desitja que aquest l'any que s'han agafat sabàtic "sigui ben profitós per a tots els seus membres".

El Cartellà Rock, compta amb el suport de l'Ajuntament de Sant Gregori i diversos col·laboradors: Espai Jove Cal Bolet, BTM Sound, Ràdio Sant Gregori, Radiofree, Produccions Tremendes, Bar La Terrassa, Hostal El Forn, Xantar Bar, PC Xaico, Bar Domeny, El Ginjoler, Joan Duch Gestió cultural i activitats educatives, Giro Paper i Simbiosi.