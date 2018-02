Prop de 300 persones es concentren a Girona contra el canvi de nom de la plaça de la Constitució

Prop de 300 persones s'ha concentrat aquest diumenge a les 12 del matí a la plaça del Vi de Girona per expressar el seu rebuig al canvi de nom de la plaça de la Constitució, que el govern municipal vol rebatejar com a plaça de l'1 d'octubre del 2017. A la protesta s'hi han sumat diverses entitats de la ciutat, així com els regidors del PP, Cs i PSC, contraris a la mesura que s'ha d'aprovar en ple municipal de demà dilluns.

Segons el portaveu de l'associació 'Girona Som Tots', Josep Quintanas, la decisió és "un error garrafal" i "una forma de rebequeria que no té massa sentit", ja que "hi ha molts i molts ciutadans que no hi estan d'acord". Des de la plataforma no valoren el nou nom que es vol posar a la plaça, en record al referèndum de l'1 d'octubre, però s'oposen que es substitueixi l'actual. "Que deixin en pau la plaça de la Constitució", ha sentenciat Quintanas, que creu que l'Ajuntament pot nomenar d'una altra manera qualsevol altre indret de la ciutat.

Els concentrats a la plaça del Vi han mostrat banderes espanyoles i s'han fet sentir amb càntics, també han intentat sense èxit pujar al balcó del consistori per penjar una pancarta amb la frase "la Constitució és democràcia i Girona som tots".

En el ple municipal de demà dilluns s'ha d'aprovar el canvi de nom, i des de la plataforma preveuen fer algun tipus d'acció per expressar la seva oposició.