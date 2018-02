S'oferiran prop de 200 llocs de treball al saló d'ocupació que s'organitza a la Bisbal els dies 1 i 2 de març

Una quarantena d’expositors que englobaran diversos àmbits de la formació i l’ocupació seran presents al Saló de Formació, l'Ocupació i l'Empresa, que se celebrarà els dies 1 i 2 de març a la Bisbal d'Empordà. A l’espai d’entrevistes s’oferiran prop de 200 llocs de treball a la comarca i s’oferirà un servei gratuït d’autobusos per tal de garantir que tothom pugui arribar-hi.

És la primera vegada que la Bisbal acull aquest saló, que vol ser un espai de trobada entre persones treballadores en actiu i en situació d’atur, estudiants, persones emprenedores i empreses. L’objectiu del saló serà dinamitzar i donar una sortida adequada a les necessitats de cobertura de llocs de treball; aprofundir en el reciclatge i adaptació professional, i agilitzar i optimitzar el contacte entre empresariat, persones candidates i institucions. Es farà al Pavelló Firal, i estarà organtizat per l’àrea de Promoció i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de la Bisbal i el Consell Comarcal del Baix Empordà.

La iniciativa vol ser útil per a tots els qui volen formar-se; per als qui busquin feina, i per als qui vulguin treballar a l’estranger, posar en marxa el seu negoci i reactivar la seva empresa, entre molts altres persones. És per això que l'esdeveniment inclourà xerrades, conferències, tallers, estands amb atenció personalitzada i un ampli ventall d’activitats gratuïtes. També hi haurà espais d’assessorament per a persones aturades i emprenedores, espais de 'workshop' per posar en contacte l’empresariat amb possibles candidats per cobrir llocs de treball i estands, tallers, xerrades tècniques i conferències simultànies en diferents espais.



Per poder dur a terme aquest saló s’ha comptat amb el suport de diversos ajuntaments, entitats i empreses del Baix Empordà i de les comarques gironines com, per exemple, l’Ajuntament de Begur, de Calonge, de Castell-Platja d’Aro, de Palamós, de Pals, de Santa Cristina d’Aro, de Sant Feliu de Guíxols i de Torroella de Montgrí. També hi han col·laborat l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, Nexes - Viver d’Empreses i Centre de Negocis de Forallac, les cambres de comerç de Palamós i Sant Feliu de Guíxols, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.