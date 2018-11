Puig de les Basses esclata: “Ja n’hi ha prou, obriu les presons”

“Ja n’hi ha prou, obriu les presons”, “Ni un pas enrere”, “Unitat” i “Llibertat presos polítics” són els càntics que més han ressonat a la presó de Puig de les Basses aquest vespre, on un miler de gironins s’han concentrat per commemorar que fa un any que “la justícia espanyola va enviar el Govern legítim a la presó i a l’exili”.

L’acte ha començat amb el parlament de la portaveu de la Comissió de Treball de Puig de les Basses, que organitza protestes i activitats al centre penitenciari figuerenc i que ha enviat un missatge als polítics: “La defensa de la dignitat de l’1 d’Octubre és la nostra força i la nostra unió, a la comissió ningú es pregunta a qui vota, nosaltres anem per feina: debatem, acordem i després tothom a pencar”.

El següent a agafar la paraula ha sigut l’eurodiputat d’ERC Josep Maria Terricabras, que ha explicat que avui ha visitat Dolors Bassa, a qui ha vist “forta, serena i tranquil·la”, i que li ha enviat un missatge: “Ella sap que les penes que avui han anunciat no són, com diuen alguns, desproporcionades, perquè voldria dir que hi ha penes proporcionades i no n’hi ha. L’única cosa que podem acceptar és l’absolució total perquè no som culpables de res”, cosa que ha despertat els crits de “Llibertat preses polítiques” entre els assistents.

Per la seva banda, la consellera d’Empresa i coneixement, Àngels Chacón, ha enviat un missatge directe al govern espanyol i a la justícia espanyola: “Creieu que l’acció policial i judicial és la resposta a la demanda de Catalunya? Creieu que més de dos milions de persones deixaran de ser independentistes? No enteneu per què volem marxar? Perquè aquesta democràcia espanyola ens està ofegant”. “Persistirem fins que siguem lliures, ens en sortirem”, ha encoratjat la consellera abans de donar pas al conseller d’Acció Exterior, Ernest Maragall, a qui els assistents han rebut amb xiulets i crits d’"Unitat”.

Durant el seu discurs, Maragall també ha carregat contra el govern de Pedro Sánchez, “que s’omple la boca de diàleg” però que, segons el conseller, “ha decidit que en nom de la sagrada unitat d’Espanya tot s’hi val i ha ensenyat la seva verdadera cara”. “S’han invertit els termes: els delinqüents empresonen els innocents, i això no ho podem permetre”, ha denunciat.

A més, ha avisat que arriba “la primavera de la indignitat”: “És l’hora d’actuar, és l’hora de prendre decisions”, unes paraules que han despertat els crits espontanis dels centenars d’assistents d’"Unitat” i que han interromput el seu discurs. Maragall ha hagut de demanar que el deixessin acabar i després del seu crit final de “Llibertat i república”, els manifestants han tornat a respondre “Unitat” de manera insistent.

Després de connectar amb les presons del Catllar i Lledoners, l’acte ha finalitzat amb la lectura d’una carta de Dolors Bassa –que ha llegit el seu cunyat– i on ha subratllat que els escrits de la Fiscalia i l’Advocat de l’Estat “són una venjança, un menyspreu, un escarment o com en vulgueu dir-ne”. Ha reiterat que és “innocent” i s'ha mostrat ferma: “La cultura de la por que ens volen imposar no farà que renunciem a les nostres conviccions”.

A més, ha subratllat que assistirà al judici “amb el cap ben alt”: “Orgull de sentir-nos dignes de vosaltres i del país. Una abraçada lila i groga a tots vosaltres”, ha conclòs l’exconsellera en la carta que ha escrit per als incondicionals que cada setmana s’apleguen a les portes de la presó figuerenca per reclamar la seva llibertat.

Avui, però, els ànims dels assistents estaven molt caldejats, després de conèixer les penes que demana la Fiscalia per als dirigents polítics. I el crit que més s’ha repetit, especialment dirigit als representants polítics independentistes que han assistit a la protesta, ha sigut “Unitat” i “Obriu les presons!”.