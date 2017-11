Que la revolta no us faci perdre l’estudi

D’aquí una colla d’anys, potser un grup de noies que avui fan batxillerat recordaran que un dia de revolta van ocupar l’estació de l’AVE de Girona i van baixar a les vies per posar-se a estudiar. Clara Vergés, de segon de batxillerat, en companyia de les seves amigues Sònia Castillejos i Mar Cutrinas, feia gala d’una enorme concentració mentre al voltant seu centenars de manifestants que ocupaven l’estació de Girona cridaven consignes en favor de l’alliberament dels presos i de la independència de Catalunya. “Ja sé que aquí no tenim gaire tranquil·litat, però si m’hagués quedat a casa no tindria la consciència tranquil·la. Encara que demà tingui un examen vull poder dir que vaig fer tot el possible pel meu país i per defensar els meus ideals”, assegurava Clara Vergés. Les joves estudiants explicaven que volien implicar-se en dues coses que afecten el seu futur, “la independència i l’estudi”.

En altres indrets de l’estació amb menys protagonisme hi havia més grups estudiant. En una d’aquestes rotllanes un grup d’estudiants de l’Institut Santiago Sobrequés feien broma explicant que l’examen que tenien l’endemà era d’història d’Espanya.

Tot havia començat a les set del matí, quan el Comitè de Defensa de la República havia citat els seus membres per organitzar un piquet davant l’edifici de la Generalitat. Centenars de persones es van dirigir a l’estació de l’AVE, que poc abans de les 8 del matí quedava tancada al trànsit ferroviari. El cordó policial no va poder evitar que una riuada de gent irrompés a la zona reservada i baixés a les andanes per ocupar les vies. Una noia del grup va resultar ferida per un cop de porra al cap d’un vigilant de seguretat. I llavors el nombre de manifestants a l’estació no va parar de créixer. A poc a poc, les forces policials, arran de l’allau de gent, es van anar retirant i van deixar l’estació a mans dels revoltats.