Quim Ayats es presenta a les primàries d'ERC a Girona per ser el nou alcaldable

El senador d'ERC Quim Ayats ha lliurat aquest matí els avals per presentar-se com a candidat a les primàries d'ERC per elegir el cap de llista del partit per a les eleccions municipals a Girona del 2019. Ho ha anunciat a través de les xarxes socials, on ha escrit que li agradaria estar "al capdavant d'aquest nou projecte" i que se sent "carregat d'il·lusió i amb molta energia".

L'executiva local dels republicans celebra aquest dijous les eleccions primàries per escollir la candidatura i, fins ara, només s'hi ha presentat Ayats. Segons la normativa del partit, qualsevol persona hi pot concórrer i el termini s'acaba avui.

Després, hi podran participar amb dret a vot les persones militants, simpatitzants i amigues adscrites a la secció local d'ERC Girona amb més de tres mesos d'antiguitat, així com la militància de les Joventuts d’Esquerra Republicana majors d'edat.

Si Ayats surt elegit, substituirà la que va ser la cap de llista a les últimes eleccions i actual portaveu, Maria Mercè Roca, que va expressar fa mesos el seu malestar perquè el partit no havia comptat amb ella per a les pròximes eleccions municipals.

Quim Ayats (Girona, 1980) és membre de l'executiva d'ERC a Girona i senador a Madrid. Té estudis en ciències econòmiques i polítiques per la UdG, milita a les JERC i ERC des de l’any 2005 i va ser portaveu de les JERC a la ciutat de Girona. L’any 2007 va ser escollit regidor a l’Ajuntament de Girona i va assumir l’àrea de Joventut del govern municipal fins al 2011.

A les últimes eleccions, ERC va obtenir quatre regidors, els mateixos que el PSC i la CUP. Un resultat que van celebrar molt des de les files republicanes perquè va significar la recuperació de la representació municipal, després que el 2011 es quedés fora del ple gironí.