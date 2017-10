Radar rotatori en tres punts de Girona

L’Ajuntament de Girona ha anunciat que a partir del mes que ve posarà en marxa el primer radar rotatori de la ciutat. El consistori ha seleccionat tres punts on té detectats que hi ha un percentatge important de vehicles, al voltant d’un 20%, que passen de la velocitat permesa dels 50 quilòmetres per hora. En concret, hi haurà un sol aparell que s’instal·larà alternativament en tres caixes que hi ha a l’avinguda Lluís Pericot, al pont de Fontajau i a la carretera de Barcelona.

“El que volem és castigar qui no condueix bé i per això no hem instal·lat elements que perjudiquen tothom, com els reductors i els ressalts”, ha explicat el regidor de Mobilitat, Joan Alcalà. La rotació de l’aparell es farà cada tres mesos. El consistori ha anunciat que vol instal·lar una quarta caixa a la zona de Campdorà. El radar està previst que es posi en marxa a principis de novembre, amb sancions a partir de 200 euros.

Per reduir la sinistralitat

Després de mesos de gestació, el projecte ha de servir per reduir la sinistralitat en vies concretes. Els tres punts seleccionats tenen un elevat nombre d’accidents provocats per l’excés de velocitat. Un argument que el regidor de Mobilitat, Joan Alcalà, utilitza per assegurar que la mesura no té “finalitats recaptatòries”. “Hem triat aquests punts perquè la causa de la sinistralitat és l’excés de velocitat”, ha recordat Alcalà. Per això, el consistori justifica aquestes ubicacions per al radar i no d’altres com el passeig d’Olot i la Gran Via Jaume I, on també hi ha accidents però no a conseqüència de la velocitat.