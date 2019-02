La casa Rahola Berga de Roses acollirà l’arxiu

L’Ajuntament de Roses ha comprat la casa Rahola Berga per 848.000 euros amb l’objectiu d’ubicar-hi l’arxiu municipal, que actualment és en un local sense prou espai. L’immoble, catalogat com a bé cultural d’interès local, té una planta baixa i un pis i s’ubica a la plaça Catalunya, molt a prop de l’Ajuntament. La situació facilitarà, segons el consistori, la tasca dels treballadors de l’arxiu i dels seus usuaris. Hi haurà un espai reservat a l’ingrés de nova documentació, zones de treball per a la classificació i sales per a col·leccions especials, a més de punts de consulta pública.

El comerciant Josep Rahola Berga, que més endavant va ser alcalde de Roses, va fer construir l’immoble l’any 1900. El disseny i l’obra van anar a càrrec del mestre Joan Marés i Marés. Es tracta d’una de les poques cases de la població que testimonien l’eixample rosinc que a finals del segle XIX es va construir a primera línia de mar, juntament amb la casa Mallol, la Matas i la de les Marqueses de Llinàs.