Els premis Rahola analitzen el tractament mediàtic del Procés

La Setmana dels Rahola, que organitzen la Diputació de Girona i el Col·legi de Periodistes de Girona entre el 12 i el 22 de febrer, ha convocat dijous vinent, dia 15, a les 12 h, a la Facultat de Lletres de la UdG, Mònica Planas, crítica de televisió de l’ARA i Jordi Balló, professor la Universitat Pompeu Fabra, per analitzar la cobertura informativa que s’ha fet dels esdeveniments polítics dels últims mesos.

Per commemorar el Dia Mundial de la Ràdio, dimarts que ve es farà una taula rodona dedicada a l’esport i la ràdio, al Centre Cultural Can Gruart de Vilablareix. L’endemà, a la Biblioteca Carles Rahola de Girona, Justo Molinero conversarà amb l’alcalde de Llagostera, Fermí Santamaria, també andalús i bon amic del locutor radiofònic.

Informar de tragèdies

Els professionals de la crítica cultural Òscar Broc, Anna Pérez i Pep Prieto parlaran sobre aquest àmbit el divendres 16 a la Facultat de Lletres. El dilluns 19, al mateix lloc, es debatrà sobre com informar de les tragèdies i es presentarà un informe elaborat per Xavier Ramon, professor de la UPF, sobre la cobertura de la premsa digital dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Després hi haurà el debat Informar davant del terror: els atemptats de Barcelona, amb el mateix Xavier Ramon, Xavier Jubierre, fotògraf, i Patrícia Plaja, community manager dels Mossos d’Esquadra.

El periodista i escriptor Víctor Amela explicarà el dimarts dia 20 a la Biblioteca Carles Rahola la seva experiència de 20 anys com a entrevistador a la Contra de La Vanguardia. El dijous 22, a la Sala Miquel Diumé de l’Ajuntament de Girona, la periodista Gemma Busquets presentarà el treball guanyador de la segona Beca dels Premis Carles Rahola, El vot femení a la premsa de les comarques gironines (1931-36).

El lliurament dels novens premis Carles Rahola de comunicació local serà el dijous 22 de febrer a les 20 h a l’Auditori de Girona. Durant la Setmana dels Rahola es podrà veure a la Biblioteca Carles Rahola l’exposició Disset mirades a dotze mesos, una selecció de les fotografies que es van presentar en l’edició de l’any passat i que reuneix el millor fotoperiodisme de la demarcació.