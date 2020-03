Reivindicació dels drets i el llegat de les dones en la cultura

Bona part dels municipis gironins han iniciat aquesta setmana diversos actes en commemoració del Dia Internacional de les Dones, que culminaran diumenge, dia 8 de març. La majoria de celebracions uneixen la reivindicació de drets, les activitats més lúdiques i la difusió del llegat de les dones més batalladores i creatives.

Figueres s’ha declarat aquesta setmana “ciutat feminista”, circumstància que, segons la seva alcaldessa, Agnès Lladó, “significa aplicar la mirada de gènere a totes les polítiques municipals”. La capital de l’Alt Empordà s’ha proposat feminitzar el nomenclàtor i iniciar canvis urbanístics que tinguin en compte les necessitats de les dones, començant per un enllumenat que eviti racons foscos als carrers i places de la ciutat. Demà s’entregarà el Premi 8 de Març Maria Rosa Ymbert i, coincidint amb el Dia Internacional de les Dones, s’ha programat un acte a la plaça central del Parc Bosc, que es dedicarà a l’escriptora valenciana Isabel-Clara Simó, traspassada recentment, que va tenir una forta vinculació amb la ciutat.

Deu dones il·lustres

A Castell-Platja d’Aro, on dissabte se celebra la tercera Caminada per la Igualtat, destaca el projecte 10 dones il·lustres, 10 il·lustradores. Les protagonistes són deu il·lustradores catalanes professionals que han retratat seguint el seu propi estil deu dones referents de l’emancipació femenina. La mostra es presenta dissabte a les 11 h a la sala d’actes de l’Ajuntament, amb una taula rodona amb les il·lustradores. L’exposició es podrà veure també els caps de setmana a la Masia Bas de Platja d’Aro i a la xarxa a la pàgina www.10dones.com. A Sant Feliu de Guíxols faran la tercera Marxa Reivindicativa diumenge.

Les dones a la indústria

A la Bisbal, on hi ha l’actiu Grup de Dones, es vol reconèixer la tasca de les dones a les indústries locals a través d’un documental i d’una ruta guiada que seguirà l’empremta de les antigues indústries, moltes ja desaparegudes.

A Girona, dissabte a les 12 h tindrà lloc, al pati de la Diputació de Girona, l’acte institucional commemoratiu del Dia Internacional de les Dones. L’endemà, a les 12 h, a la plaça de la Independència hi ha convocada una manifestació per part de la Plataforma Feminista Gironina.

En molts pobles gironins s’han programat àpats col·lectius i activitats reivindicatives, com a Arbúcies, on avui es presentarà el projecte La maleta lila, un recurs coeducatiu de contes igualitaris. Tot seguit, a les 20 h, al Museu Etnològic del Montseny tindrà lloc la projecció del documental Cachada, que explica la història de cinc venedores ambulants del Salvador que exposen les seves vides en un taller de teatre. Dissabte es farà el sopar de dones al poliesportiu i diumenge l’acció de protesta El violador ets tu, just abans de la lectura del manifest unitari, a les 12 h a la plaça 1 d’Octubre, on hauran arribat els participants de la 2a Marxa per la Igualtat, amb un recorregut de cinc quilòmetres

Així mateix, l’arquitecte Arcadi Pla oferirà demà a Figueres (19.30 h, Delegació de l’Alt Empordà del COAC) la conferència Dones pioneres a l’arquitectura nord-americana.