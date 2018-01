Reivindicació de la llibertat femenina a través d’Elena Garro

El Festival Pepe Sales d’Art Independent, que se celebrarà a Girona entre el 26 de gener i el 7 de febrer, tindrà com a leitmotiv de l’onzena edició la vida i l’obra de l’escriptora mexicana Elena Garro (1916-1998), considerada una precursora del realisme màgic, símbol llibertari i defensora dels drets de les dones en la masclista societat mexicana.

El programa d’actes, cuinat al restaurant La Penyora pels activistes culturals Consol Ribas i Lluís Llamas, comptarà amb la col·laboració d’una nodrida representació del món creatiu gironí. Demà a les 20 h, al Centre Cultural La Mercè, hi haurà el vernissatge i la primera mostra, dedicada a la cultura de la mort i a la manipulació de cranis en la cultura mexicana. Dissabte, a La Penyora, a les 19 h, es representa el muntatge Confesiones, dedicat a Garro; i diumenge, al Cinema Truffaut, es projecta el film Las elegidas, sobre el tràfic de blanques a Mèxic. L’escriptor Juan Pablo Villalobos parlarà el dilluns 29 a La Mercè de l’obra d’Elena Garro i se’n llegiran fragments.

El punt culminant del festival arribarà el dimarts 30 de gener, a les 20.30 h, a La Mercè, amb El directe, on més de 50 artistes presentaran creacions de tots els àmbits (música, poesia, teatre, instal·lacions...) inspirades per Garro. El dijous 2 de febrer, al Cinema Truffaut, diversos realitzadors, entre els quals hi ha Albert Serra, presentaran peces audiovisuals basades en l’obra i el context social de l’escriptora. El programa del festival es pot consultar a www.festivalpepesales.org.