Renfe recupera trens Avant entre Figueres, Girona i Barcelona

Figueres i Girona recuperen dos trens Avant que connectaran amb Barcelona a partir del dilluns 5 d’octubre. El primer sortirà de Figueres a les 7.10 hores del matí. Això permetrà als viatgers arribar a la capital catalana prop de les vuit del matí, una de les demandes que tenien els usuaris dels Avant des de Girona i Figueres. El segon serà de tornada, amb sortida a dos quarts de set de la tarda des de l’estació de Sants. Aquest últim tren començarà a circular el diumenge 4 d’octubre. Amb aquestes dues noves connexions, els viatgers gironins comptaran amb vuit trens diaris de velocitat alta que connectaran amb Barcelona.

A més, Renfe recorda en un comunicat que a poc a poc va recuperant les freqüències habituals, ja que la falta de demanda durant el confinament havia obligat a la companyia a reduir el nombre de trens operatius.

Per altra banda, el tren que sortirà al matí des de Figueres-Vilafant seguirà cap a València, i ampliarà així els serveis de connexió entre Catalunya i el País Valencià.

El fet que no s’hagin recuperat trens que van ser eliminats durant el confinament ha generat crítiques entre els usuaris habituals. Molts d’ells, que han tornat a treballar de manera presencial des de fa setmanes, han hagut de recórrer al cotxe particular perquè les poques freqüències disponibles no s’adeien als seus horaris.

També el servei de busos ha patit la reducció d’horaris. Amb l’inici de curs hi va haver queixes d’estudiants perquè no s’havia recuperat el bus que connecta Girona amb la Universitat Autònoma de Barcelona, un servei que ja funciona des de la setmana passada, després que la UAB reclamés la mediació de la Generalitat perquè la companyia de bus el recuperés.