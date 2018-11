Respon.cat premia a Girona empreses amb compromís

Els premis Respon.cat reconeixen les bones pràctiques i la trajectòria en matèria de responsabilitat social empresarial (RSE). Dimecres, al Centre Cultural de la Mercè de Girona, es va premiar la trajectòria socialment responsable de Comexi, una multinacional familiar del sector de la conversió d’envàs flexible, i de Coral Transports & Stocks, una pime dedicada al transport internacional i a l’emmagatzematge de mercaderies. També es va reconèixer la vitivinícola Família Torres pel seu programa ambiental de col·laboració amb un enfocament innovador, el grup de restauració i hoteler Andilana per la diversitat d’origen a la plantilla, l’empresa Playbrand per la incorporació de pràctiques innovadores de reforma horària en la millora de la gestió del temps i el benestar de la plantilla, i la multinacional Zurich pel programa de voluntariat que promouen entre el seu equip.

Respon.cat també té el compromís de fer de Catalunya un territori socialment responsable, i per això cada any reconeix territoris que estan sumant esforços de les seves organitzacions per fer dels valors de la RSE un factor de la identitat local. Enguany el reconeixement al territori socialment responsable va ser per al barri de Marianao de Sant Boi de Llobregat, que va estar representat per la Fundació Marianao.

Per segon any es va fer un reconeixement a la trajectòria d’una persona pel seu compromís amb la responsabilitat social a Catalunya, i en aquesta ocasió el premi va ser per a Cristóbal Colón, president de La Fageda, a Santa Pau, un referent en la transformació dels centres especials de treball i en la capacitat de crear un model empresarial per a les persones amb discapacitat.

Viabilitat i compromís

Josep Santacreu, president de Respon.cat i conseller delegat de DKV, va destacar la voluntat dels premis Respon.cat de ser referents en responsabilitat social a Catalunya. Joaquim Ferrer, secretari d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya, va dir que “moltes petites empreses amb grans empresaris són un actiu molt potent de país”. Ferrer va posar en relleu que “la viabilitat empresarial és compatible amb la gestió responsable”. Glòria Plana, tinent d’alcalde de l’Ajuntament Girona, va explicar que des de l’Ajuntament de Girona es treballa en la xarxa gironina per la reforma horària i es vol fer de Girona un territori socialment responsable.

Els premis Respon.cat 2018 tenen el suport del departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat i la col·laboració del Consell de Cambres de Comerç de Catalunya. Al consell social de Respon.cat s’hi integren les principals patronals i associacions empresarials, així com entitats de referència en el camp social.