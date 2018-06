Revetlla a l’Estartit

EL FESTIVAL ÍTACA , un any més, organitza l’Ítaca Sant Joan per celebrar la revetlla a la platja gran de l’Estartit. La festa, però, ja començarà demà a la nit, quan també hi haurà concerts, amb les actuacions dels ripollesos Txarango, Che Sudaka, Doctor Krapula i el DJ Karlixx. Dissabte el cartell estarà format per Ebri Knight -que presentarà el seu últim disc, Guerrilla -, Germà Negre, Pachawa Sound i Koers. El DJ Gambeat Radio Bemba Sound System allargarà la festa fins a altes hores. Com en altres edicions, hi haurà la possibilitat de comprar abonaments per a les dues nits i de quedar-se a dormir al Càmping Castell Montgrí. Les dues nits s’organitzen amb la col·laboració de l’Entitat Municipal Descentralitzada de l’Estartit i de Montgrí Produccions Artístiques.