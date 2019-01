La ‘Revista de Girona’ alerta dels riscos del canvi climàtic

Un ampli dossier coordinat per la geògrafa de la UdG Anna Ribas, publicat a la Revista de Girona, alerta sobre la tropicalització del mar, els canvis en la flora i la fauna terrestre i marina i l’increment del nivell del mar a les comarques gironines a conseqüència de l’escalfament global del planeta. És la primera vegada que un grup d’experts en els principals àmbits de recerca exposen junts les seves investigacions amb voluntat divulgativa.

Anna Ribas explica que han volgut “reunir tant els principals coneixements generats entorn del canvi climàtic com les accions de mitigació i adaptació més destacades que s’estan promovent”. Carles Bayés i Xavier Soler se centren en l’increment de la calor i la reducció de les pluges, i aporten dades de l’evolució de les temperatures i de l’escalfament de l’aigua del mar, aquestes últimes gràcies a la tasca de l’observador meteorològic de l’Estartit Josep Pascual. Josep Calbó se centra en les projeccions climàtiques per als pròxims decennis a la regió i Laura Llorens en l’impacte que el canvi climàtic tindrà sobre els organismes i els ecosistemes terrestres. La falta d’aigua i la necessitat d’adaptar-se a aquest fet és analitzat per Josep Mas-Pla, i els efectes sobre l’agricultura per un equip d’investigadors de l’IRTA (Joan Bonany, Francesc Camps, Joaquim Carbó, Joan Serra, Francesc Domingo i Robert Savé).

La inevitable tropicalització del mar és abordada a la revista que edita la Diputació de Girona per Margarida Casadevall i Josep Lloret. Rosa Maria Fraguell analitza els riscos i les oportunitats per al turisme i Mercè Jané les polítiques de mitigació. Finalment, Gabriel Borràs posa com a exemple de bona pràctica el projecte Life MEDACC a la Muga.