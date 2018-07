Ripoll commemorarà el primer aniversari del 17-A amb tallers per promoure la convivència i la relació entre els veïns

L'Ajuntament de Ripoll commemorarà el primer aniversari dels atemptats de Barcelona i Cambrils amb tallers i activitats que "promoguin la relació, la convivència i la interacció entre els veïns", tal com ha explicat l'alcalde, Jordi Munell, que no vol que sigui "una jornada trista", sinó una jornada que mostri "el treball que s'està fent per construir una societat millor".

Encara s'estan acabant de perfilar les activitats i tallers que s'organitzaran, però Munell ha avançat que se celebraran en diferents espais públics de la capital del Ripollès, que hi participaran tot tipus de persones i entitats i que començaran a partir de les sis de la tarda.

A més a més, el dia 17 l'Ajuntament organitzarà un autobús per assistir a l'acte d'homenatge que s'està preparant a Barcelona, i el dia 18 representants del consistori participaran en l'acte que està organitzant l'Ajuntament de Cambrils.

Així mateix, el Consorci de Benestar del Ripollès ha presentat el nou model de convivència que s'ha estat elaborant al llarg de l'últim any i que, segons el secretari d'Immigració de la Generalitat, Oriol Amorós, s'estendrà per tot Catalunya a través del Pacte Nacional per la Interculturalitat que prepara la conselleria de Treball, Afers Socials i Família.

"Ara hem de parlar de la construcció d'un sol poble, fet de gent de tot arreu. Una sola societat amb una profunda diversitat", ha instat Amorós, que creu que els atemptats van ser "com un despertar en la necessitat de fer un nou plantejament del model de convivència actual". I ha felicitat els ripollesos "per la resposta intel·ligent i exemplar" que han donat després del 17-A.

D'altra banda, l'alcalde de Ripoll, Jordi Munell, ha reiterat al ministeri de l'Interior i als responsables del CNI que "informin sobre la relació que suposadament va mantenir l'imam, Abbdelbaky Es Satty, amb el CNI". "Més enllà de les informacions de premsa, hem d'esbrinar fins a quin punt aquesta relació té conseqüències o causalitat en tot el que va passar i si hi ha alguna responsabilitat", ha indicat Monell.