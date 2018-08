Ripoll recorrerà la decisió del jutge d'excloure'ls de la causa dels atemptats del 17-A

L'Ajuntament de Ripoll recorrerà la decisió del jutge de l'Audiència Nacional d'excloure'l de la causa oberta pels atemptats del 17-A. L'alcalde, Jordi Munell, admet que els advocats ja els havien avisat que el jutge podia desestimar la seva petició en una primera instància, però defensa que són "part afectada i interessada" i que han de poder personar-se en la causa.

"El jutge potser té una visió diferent, però nosaltres creiem que som part afectada i per això hi presentarem un recurs", ha afirmat Munell. En canvi, tal com va avançar l'ARA, el jutge instructor de la investigació dels atemptats del 17-A sí que va acceptar les personacions com a acusació de l'Ajuntament de Barcelona i l'Ajuntament de Cambrils.

Precisament ahir es va aixecar parcialment el secret de sumari i les parts personades tindran accés a la documentació sobre les víctimes i a part de la investigació que fa referència als terroristes morts.