Robatoris a Montjuïc, entre la psicosi i les crides a la calma

Són joves i prims, vesteixen de negre i actuen emparats per la foscor. Defugen el contacte humà i la violència, però tenen atemorida bona part del barri. Les poques persones que els han pogut veure fugaçment mentre intentaven robar en alguna casa diuen que van en parella. També asseguren que són hàbils i ràpids, capaços d’escalar façanes a gran velocitat i de fugir com un llampec si són descoberts. Més d’una vegada han hagut d’interrompre les seves incursions delictives quan s’ha disparat una alarma o han sentit els crits d’algun veí, però fins ara ningú els ha pogut atrapar ni la policia científica ha trobat cap prova concloent.

Alarma social

“Això ve de lluny, però l’any passat els robatoris van augmentar exponencialment i en els últims dos mesos han repuntat. No tenim ni idea de qui són”, lamenta el president de l’Associació de Veïns de Montjuïc, Siso Boada. L’estiu passat els lladres van entrar a casa seva mentre estava de vacances i des del desembre la situació s’ha agreujat: “Les visites dels lladres han tingut una freqüència mai vista abans i han provocat una alarma social”. Les denúncies veïnals han servit perquè la Policia Local i els Mossos d’Esquadra patrullin més sovint pel districte, però Boada dubta que la presència policial es mantingui gaire temps amb aquesta intensitat. “Serà puntual. Vindran uns mesos i després se n’aniran i tornaran els robatoris. Com a molt, mantindran aquest ritme fins a les eleccions municipals”, pronostica abans de subratllar que se senten abandonats.

Tot i això, el president de l’associació de veïns destaca el suport de la regidora de barri, Eva Palau, que considera decisiu perquè s’hagi reforçat la vigilància. “Durant un parell de mesos s’han incrementat els robatoris, però no és res excepcional que passi només a Montjuïc. Es tracta d’una situació generalitzada que també pateixen altres barris i altres poblacions”, afirma Palau. “Com a veïna i com a regidora estic preocupada per la presència dels lladres, però ara els veïns estem més amatents i la policia patrulla més sovint”, destaca.

Molts accessos i poc trànsit

Montjuïc té tres mil habitants i se situa sobre la muntanya homònima, a tocar del Barri Vell i de la vall de Sant Daniel. La gran quantitat d’accessos al barri i la baixa densitat de trànsit afavoreixen les accions dels lladres, que acostumen a actuar quan es fa fosc. “Són hàbils i és molt difícil lluitar-hi. La gent pot venir a peu, amb bicicleta, amb moto, amb cotxe, amb autobús... Instal·lar càmeres no serviria de gaire res”, apunta Enric Palomeras, director de banca jubilat que va presidir l’associació de veïns entre el 2012 i el 2016. Al seu parer, “ser alarmistes i tremendistes només serveix per crear un clima d’inseguretat”. “Visc aquí des del 1982 i hi ha hagut èpoques amb robatoris i d’altres sense. És com un cicle. Fan batudes policials, els lladres se’n van a Salt, a Caldes de Malavella i a altres llocs i al cap d’un temps tornen”, afegeix.

Precaucions bàsiques

Palomeras pensa que és fonamental “no relaxar-se ni donar facilitats”: “Està molt bé que hi hagi més control policial, però només és una part de la solució. Un altre factor important és l’aportació personal de cadascú: posar alarma, tancar bé portes i finestres, assegurar el que tens a la casa, intentar no fer cada dia els mateixos horaris, no fer-los tan rígids. I també és clau el veïnatge, si saps que el veí no hi és i sents fressa a casa seva no et costa res mirar què passa; si veus gent sospitosa, cal que truquis als Mossos”.

Tot i que Montjuïc ha sigut tradicionalment un barri benestant, en els últims anys “això ha canviat i ara hi ha una mica de tot”, observa Siso Boada. Curiosament, en alguns dels carrers on s’han produït robatoris hi viuen periodistes, mossos d’esquadra, advocats i fins i tot algun jutge. Potser per solidaritat professional, els únics d’aquests que han accedit a parlar dels robatoris són periodistes. És el cas de Daniel Bonaventura, que descriu així el modus operandi dels lladres: “Salten les tanques i forcen les finestres fent palanca, sense fer-les malbé. Sempre agafen joies i diners, no els interessa res més”.

Bonaventura no ha patit cap robatori, però interpreta com un avís les entrades en dues cases veïnes. “Saps que també et pot passar a tu. S’han acabat els anys de la inconsciència; et sents intranquil, insegur, i t’has de protegir”, diu. A més de deixar els llums de fora encesos a la nit i d’instal·lar passadors a les finestres corredisses de casa seva, ha ideat un sistema per bloquejar les persianes amb llisquets de ferro. “Per entrar haurien de trencar-ho tot i farien molta fressa”, comenta. Malgrat la inquietud que li provoca la proximitat dels delinqüents, fa aquesta reflexió: “Si visquéssim en una societat més justa, on es repartís millor la riquesa, ningú no es veuria obligat a robar”.

Violació de la intimitat

El també periodista Joan Ventura va patir la nit de Nadal la visita dels lladres, que van entrar a casa seva per una finestra mal tancada del segon pis. Ho relata així: “La nostra filla va tornar més aviat i, després d’aparcar al garatge i pujar l’escala que duu a la planta, es va trobar que no podia obrir la porta, estava bloquejada. Va anar a la terrassa i, quan va veure la porta de vidre oberta i tot fosc, es va espantar, va sortir cames ajudeu-me i ens va trucar. Vam accedir a dins per la terrassa i ja havien tocat el dos. Havien bloquejat l’entrada amb un moble pesant i havien obert les portes de davant i darrere per tenir vies de fugida. El menjador estava un xic remenat, però quan vam pujar a dalt semblava cal drapaire. Caixes de papers per terra, els armaris oberts, remenats, la roba escampada... Els ordinadors eren a lloc, però els diners d’un calaix sí que havien volat, i els que teníem solts i una guardiola plena de monedes també. De les joies, ben esgarriades, en faltaven la majoria de peces d’or, senzilles però de gran valor sentimental”.

Ventura i la seva família van experimentar “la sensació de violació de la teva intimitat, de saber que un desconegut ha remenat amb mala grapa les teves coses, la teva roba més íntima, i s’ha endut records irreemplaçables, que no es poden compensar amb diners”.

Malgrat això, no pensen posar ni reixes, ni càmeres, ni alarmes: “No volem viure en un estat de paranoia a casa mateix. En tot cas, mirarem de deixar-ho tot ben tancat, perquè els saltaparets no ho tinguin fàcil”.

En canvi, el cap de taller Tony Jiménez i l’empresària Simone Bandeira van decidir posar alarma després que fa cinc anys els entressin al garatge i en fa dos intentessin accedir a la casa. “Encara recordo que vam trobar dins el cotxe la pedra i el martell que havien utilitzat per robar-nos. Cada cop que pujava al cotxe tenia taquicàrdia”, explica Bandeira.

Agitació al grup de WhatsApp

“Estem deixats de la mà de Déu. Un barri aïllat té l’avantatge de la tranquil·litat, però els delinqüents tenen facilitats per moure-s’hi”, assenyala Ricard Camó, tècnic superior en acupuntura i medicina tradicional xinesa. “La solució -diu-és un policia de barri dia i nit, encara que això suposi un increment d’impostos”. L’opinió de la funcionària Marta López és molt diferent: “No tinc pas sensació d’inseguretat, tot i que als grups de WhatsApp del barri tot es magnifica. Tothom hi diu la seva, sovint amb molt desconeixement; fan sempre més soroll els que més criden. Que ara de cop s’hagin produït cinc o sis robatoris seguits no vol dir que siguem el Bronx”, remarca. En qualsevol cas, López agrairia “que es veiessin més agents pel barri, potser no policies però sí agents cívics, que creessin lligams de coneixença i confiança amb els veïns”.