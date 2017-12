Rossy de Palma mostrarà en primícia obra fotogràfica a Salt

L’actriu Rossy de Palma mostrarà en primícia una sèrie de treballs fotogràfics a les Bernardes de Salt dins un cicle en què participaran artistes de diverses procedències i disciplines i que es basa en la idea de “marge”, com a “espai d’oportunitats i com a lloc físic i mental on tot pot passar”. Comissariat per l’artista Laura Cornejo, el cicle pretén oferir “una experiència de l’art que englobi qualitat estètica i pensament crític sobre el nostre temps”.

Les exposicions s’organitzen en blocs temàtics. De febrer a març es proposa una reflexió sobre una realitat que existeix més enllà de les aparences i que les imatges de l’art intenten copsar. Del 9 de febrer al 31 de març es podrà visitar l’exposició No-visible, on l’artista visual Pol Gorezje mostra retrats pictòrics en què els personatges veuen tot allò que per a altres persones és imperceptible. També es podrà veure Más, una sèrie de fotografies en blanc i negre de David Salcedo sobre el paisatge urbà.

A la mostra Eco, olvido, nada, Tatiana Abellán reflexionarà sobre el concepte de la memòria.

El bloc d’abril-maig serà un homenatge a les avantguardes artístiques del segle XX per part d’uns artistes plàstics vinculats al món del cinema. D’entre les diverses mostres d’aquest bloc destaca CAMouFLAGES-Faceless Portrait s, en què l’actriu Rossy de Palma presenta una sèrie de treballs fotogràfics inspirats en el món femení, de caràcter antropològic i mimètic, i de bellesa cubista.

El món de la infància a través de la mirada adulta de l’artista serà l’eix de les mostres de juny i juliol, amb artistes com Maria Contreras Coll.