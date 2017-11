Passejant per S’Agaró, que és on va néixer el nom de Costa Brava com a projecte turístic, observo les diverses construccions de caràcter senyorial d’altres temps, perfectament integrades en el paisatge, que em transmeten tranquil·litat i serenor, unes sensacions que he intentat plasmar en aquest dibuix.

Dibuix i text: Amadeu Rey (UrbanSketchers Girona)