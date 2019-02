SOS Costa Brava reclama que s’anul·li el projecte d’urbanització de Sa Guarda de Cadaqués

Nou front obert per la plataforma SOS Costa Brava a Cadaqués. Després que la Generalitat aprovés la moratòria per construir a 500 metres del litoral gironí; l’entitat ecologista ha engegat tres noves vies per intentar aturar les obres d’urbanització de Sa Guarda de Cadaqués, que formen part d'un projecte per construir 104 cases i un hotel de luxe.

D’una banda, la plataforma ha presentat un escrit davant l’Ajuntament per exigir que s’iniciï una revisió del projecte d’urbanització d’aquesta zona “per declarar-lo nul i acordant la suspensió”. També, ha reclamat a la comissió d’Urbanisme que “exigeixi a l’ajuntament de Cadaqués que inici l’expedient per revisar i declarar nul el projecte d’urbanització de Sa Guarda”. I, per últim, presentaran una petició a la conselleria de Territori perquè “revisi i declari nul de ple dret el Pla Parcial urbanístic del paratge de Sa Guarda amb suspensió immediata”. "Han de salvar aquest espai i tenen la capacitat jurídica per fer-ho. El que estan fent és una mostra d'incúria, d'inactivitat i d'irresponsabilitat política" ha criticat l'advocat de l'entitat, Eduard de Ribot, en referència a l'ajuntament i la Generalitat.

I, malgrat els promotors tenen tots els permisos des del 2013, l’advocat de la plataforma, Eduard de Ribot, ha defensat que aquesta llicència “és il·legal” perquè la llei d’Urbanisme “no permet construir en pendents superiors al 20%”; i que, a més, "no està adaptat a les condicions tècniques vigents".

En aquest sentit, l'advocat també ha al·legat que "no té sentit" que el projecte estigui inclòs a la moratòria aprovada per la Generalitat però que, en canvi, es permeti executar la urbanització dels terrenys.

Segons SOS Costa Brava, les noves construccions afectarien 15 hectàrees d’un terreny amb alts valors naturals i paisatgístics, que limita amb el Parc Natural del Cap de Creus, i on hi ha entre més d’un centenar d’oliveres, 8 barraques de pastor centenàries, 55 clopers i una antiga mina d’aigua. De fet, els ecologistes han denunciat que les obres d'urbanització que s'han fet fins ara "ja han destruït 250 oliveres d'una varietat autòctona, parets de pedra seca i antigues barraques".

Per tot això, l’advocat ha insistit a l’ajuntament i a la Generalitat que apliquin “els mecanismes legals” que tenen per aturar-ho. “La incoació de l’expedient que hem demanat permetria parar els treballs”, ha subratllat de Ribot.

No obstant, l'ajuntament ha assenyalat que els serveis jurídics estudiaran les peticions de l'entitat ecologista, però el seu alcalde, Josep Lloret, ha reiterat que els promotors "tenen tots els permisos per urbanitzar els terrenys" i que la moratòria de la Generalitat només inclouria la suspensió temporal per construir els edificis, però no les obres d'urbanització. "No ens posarem en un litigi sense saber com pot afectar l'Ajuntament" ha afirmat Lloret que ha indicat que, en tot cas, qui ha d'actuar és la comissió d'Urbanisme.

El projecte, a més de 104 cases i un hotel de 4.000 metres quadrats, també preveu una extensa àrea de zones verdes al voltant dels habitatges, i espais per a equipaments.