S'ajorna la presa de possessió de Quim Salvi com a nou rector de la UdG

260x366 Imatge de Quim Salvi, el nou rector de la UdG / DAVID BORRAT Imatge de Quim Salvi, el nou rector de la UdG / DAVID BORRAT

Un mes després de guanyar les eleccions al rectorat de la Universitat de Girona, Quim Salvi s'haurà d'esperar a pendre possessió del càrrec. El divendres el consell de ministres va aprovar el seu nomenament però el BOE encara no l'ha publicat; per tant, s'ajorna l'acte de possessió.

La univeristat esperava celebrar avui un acte a porta tancada on havia de participar tant l'equip sortint, encapçalat per Sergi Bonet amb els seus vicerectors, com l'equip entrant, amb Salvi al capdavant; tot i això, l'ha hagut d'anul·lar perquè el nomenament no surt publicat al BOE.

De moment la universitat desconeix quan podran fer el traspàs de poders perquè això depèn del 'Butlletí Oficial de l'Estat'. Quim Salvi va guanyar les eleccions amb més del 57% dels vots els dies 29 i 30 de novembre. En una entrevista a l'ARA, Salvi va dir que esperava començar avui a treballar amb les dues principals assignatures que té sobre la taula: els pressupostos del 2018 i el pla docent.