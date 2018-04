Salt celebra la segona edició de la Food Truck Market&Co amb més participants i activitats

L’Ajuntament de Salt ha presentat la segona edició de la Food Truck Market&Co. que se celebrarà el cap de setmana del 13 al 15 d’abril al Pla de Salt i que concentrarà més de 30 food trucks, superant la vintena de la primera edició celebrada l’any passat.

Les furgoteques es concentraran entorn a l’Espai Market on també hi haurà un Espai Lúdic amb tallers i activitats per gaudir en família i l’Espai Escenari amb una programació especial que presenta RGB-La Mirona. En concret hi actuaran, entre d’altres, La Moderna, la Girona Big Band i l’Hora del Joglar durant la jornada de dissabte i, per diumenge, hi haurà un vermut electrònic i l’actuació de To Wit.

La fira, a més, vol esdevenir a través de l’Espai Empresa un referent pels professionals del sector. Una vintena d’empreses participaran el divendres 13 d’abril a la fira sectorial exposant els seus productes i serveis relacionats amb aquest negoci ambulant. I, a més, durant tot el dia es realitzarà una jornada tècnica on s’oferiran diverses càpsules formatives per als professionals i les persones emprenedores que vulguin impulsar el seu propi negoci.

L’objectiu d’aquesta doble proposta lúdica i professional és convertir Salt en un aparador territorial per als diferents programadors, públics i privats, d'esdeveniments, festivals, fires i altres.

La programació de la segona edició de la Fira Foood Truck Marke&Co. es pot consultar al web http://www. foodtruckmarketsalt.cat/