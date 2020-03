Salt atorga a Inès Rigau el Premi Tres De Març 2020

Inès Rigau (Salt, 1941) ha rebut el Premi Tres de Març, que reconeix persones i entitats que s’han distingit per la seva activitat o per iniciatives relacionades amb la promoció de la vida cultural i cívica al municipi. Rigau exerceix com a jutge de pau substituta de Salt des de fa més de 25 anys i forma part de l’agrupació teatral Espai Selecte Teatral i Literari (Estil), a més de col·laborar habitualment en l’activitat social i cultural del municipi en actes referents, com el recital de música i poesia Les Veus de Salt.

L’alcalde, Jordi Viñas, que li va entregar el guardó dimarts al Teatre de Salt davant 300 persones, va destacar la passió i estima que Rigau té per la vila. “No té mai un no per als veïns i veïnes que li demanen la seva col·laboració. La Inès sempre suma i sempre aporta la seva vitalitat, amabilitat i proximitat a Salt”, va afirmar.

Una gran empatia

Viñas va incidir en la vinculació de Rigau amb el municipi i, entre altres exemples, va recordar que va inaugurar l’actual Teatre de la Vila, l’antic Can Panxut, “com a equipament on es fan representacions”. Quan va valorar el seu rol dins el jutjat de pau, l’alcalde va definir la guardonada com “algú amb una empatia extraordinària cap a tothom que l’envolta”. “Una empatia que ha posat a disposició de tots els veïns des de fa més de 25 anys, aquest estiu en farà 26”, va afegir.

Per la seva banda, la guardonada es va mostrar “molt honorada” per rebre el Premi Tres de Març de Salt i va repassar la seva vinculació amb el municipi a nivell personal, social i cultural. Quan va finalitzar la seva intervenció, Rigau, visiblement emocionada, va desitjar que la vila continués “per aquest camí de solidaritat i acolliment, respecte i reconeixement que caracteritza els saltencs i les saltenques”.