“Sant Feliu de Guíxols, cap on vas?”

Diverses actuacions urbanístiques que es fan al municipi de Sant Feliu de Guíxols han aixecat dures crítiques d’entitats veïnals i de l’oposició a l’Ajuntament. Una de les últimes obres que han aixecat polèmica és la construcció d’una escala a la muralla medieval del moll, una actuació aprovada per la Generalitat. “No m’explico com l’Ajuntament ha pogut consentir que es desfiguri un patrimoni important com la muralla”, diu Josep Maria Vicens, d’Amics del Museu. El malestar per aquesta obra s’ha afegit a la tala fa pocs dies de 14 dels 15 oms catalogats al Racó de Garbí.

Segons el regidor de Territori, Josep Saballs, l’Ajuntament volia trasplantar els arbres a una zona verda, però “la direcció de l’obra, els tècnics municipals i la coordinadora de seguretat i salut ho van desaconsellar perquè l’operació podia posar en risc l’estabilitat del mur de pedra que sustenta el carrer, i també posaria en risc els treballadors a l’hora de fer l’extracció manual dels arbres”.

Canvi de la badia

L’Ajuntament defensa la reforma del front marítim, ja que “ha quedat deteriorat després de molts anys sense haver-hi fet cap inversió”. Per a la Plataforma Alerta Sant Feliu, però, la remodelació del Racó de Garbí modificarà per sempre la badia. “L’agressivitat de l’obra és enorme i s’ha fet sense escoltar ningú”, diu Carme Casas. El projecte elimina l’estany de la plaça Ferran Agulló, emblemàtica de Sant Feliu. “No té sentit. Preguntem a l’alcalde per què treu l’estany, i no contesta. O no hi ha criteri o hi ha motius ocults”, afegeix. La reforma també destrueix els bancs de l’arquitecte Bordàs. Per a Neus Galí, “és ignorància pura”. “L’obra de Bordàs dona un esperit molt peculiar la ciutat, comparable al que va fer Plečnik a Ljubljana. Ningú malmetria els elements característics de Nova York o Berlín, però a Sant Feliu tot s’hi val. La reforma del Racó de Garbí és el començament d’un projecte faraònic que acabarà omplint de ciment i xiringuitos tota la badia. Sant Feliu, cap on vas?”, es pregunta Galí. “Sembla com quan van destruir les cases senyorials del passeig. Volen fer de Sant Feliu una població turística sense caràcter”, afegeix. Segons el regidor de Territori, l’estany s’eliminarà perquè “costa esforç mantenir-lo net”, però assegura que es mantindrà l’escultura que hi ha en una plataforma dins l’estany.

La Plataforma assegura que amb les eleccions de l’any que ve, les obres s’han disparat, i recorda que quan l’alcalde, Carles Motas (que governa amb el PSC i ERC), era regidor ja va fer una reforma al mercat que ha acabat en desastre, amb parades incomunicades que malden per sobreviure. Ara els veïns temen que es talin les alzines de la rambla del Portalet i els “espanta” pensar què faran amb les ruïnes medievals descobertes al monestir. També retreuen a l’Ajuntament que vulgui canviar el topònim de la ciutat. “Les institucions tenen l’ordre de fer servir Guíxols en lloc de Sant Feliu i han instal·lat unes grans lletres a davant de mar per promocionar-ho. És una barreja d’inconsciència i megalomania”, diu la Plataforma. L’Ajuntament nega que vulgui renunciar al nom de Sant Feliu en el topònim.