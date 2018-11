Passejar pels carrers de Sant Hilari Sacalm és la manera més fàcil de descobrir el passat i present del municipi de la Selva. Després d’una passejada, m’he aturat a la cruïlla dels carrers de Josep Ximeno amb Jaume Balmes, on he trobat una perspectiva idònia per contemplar, i plasmar en aquest dibuix, l’església del poble i les cases que l’envolten.

Dibuix i text: Toni Barreda (Urban Sketchers Girona)