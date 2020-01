Visitants, compradors i venedors es concentren per unes hores a la zona del mercat setmanal. Al migdia, el brogit de veus es confon amb el so de les campanes de l’església, que ressona i s’escampa per sobre de les teulades multicolors. Aquesta vista general em capta l’atenció. M’assec en un mur de ciment i dibuixo aquesta bonica vista del poble.

Dibuix i text: Toni Barreda (UrbanSketchers Girona)