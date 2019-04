Sant Jordi, pluja o vent

Tot i que el cel no era rogent, com diu la dita, Sant Jordi va portar pluja (de bon matí) i vent (a la tarda). Les previsions meteorològiques que auguraven un Sant Jordi passat per molta aigua a Girona no es van complir. La pluja va fer acte de presència molt aviat, mentre les parades es procuraven carpes, tendals o para-sols per protegir els llibres i les roses, però a partir de les 10 del matí el sol va anar guanyant la partida. Amb el que no comptaven moltes parades era amb el vent de mitja tarda, que va causar estralls en algunes carpes del centre de la plaça Catalunya. Una carpa va volar literalment com un globus aerostàtic i va acabar desballestada després de xocar contra una altra. L’esmorzar literari que organitza el departament de Cultura a Girona també es va haver de començar a sopluig, però el temps va permetre que la tradicional foto de grup es fes al pati.