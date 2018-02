L’església de Sant Martí de Riells està situada en un bonic paratge en ple Parc Natural del Montseny. Dibuixar en aquell entorn és com un exercici de meditació. Recordo que va ser una tarda entranyable, emotiva, perquè vam tornar a gaudir del somriure d’en Pep, amb qui feia dies que no ens trobàvem per dibuixar plegats.

Dibuix i text: Toni Xifre (UrbanSketchers Girona)