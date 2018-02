Segona vida per al cinema Las Vegas de Figueres

Si no hi ha res de nou, el divendres 23 de març tornarà a obrir l’històric cinema Las Vegas de Figueres, 18 anys després que tanqués les seves portes. Ho farà amb l’estrena de Miss Dalí, l’última pel·lícula de Ventura Pons, centrada en la figura d’Anna Maria Dalí. El film haurà tingut deu dies abans la première mundial al Festival de Guadalajara, a Mèxic. L’estrena comptarà amb la presència de diverses actrius participants en el film, com les britàniques Claire Bloom i Siân Phillips.

Pons va llogar el Las Vegas per rehabilitar-lo i dedicar-lo a la projecció de pel·lícules doblades o subtitulades al català, seguint el model que aplica ell mateix als Cinemes Texas del barri barceloní de Gràcia i al cinema Albatros de València, que va reobrir gairebé fa un any amb el nom d’Albatexas. “[El Las Vegas] És un cinema espectacular. Serà el més gran de Catalunya, i crec que és una gran notícia per a l’Alt Empordà”, diu Pons. Amb la reforma, tindrà quatre sales; a baix, la més gran, amb 450 seients, i tres a la planta superior, de 170, 100 i 80 seients.

Predisposició

El cineasta va conèixer el Las Vegas l’any passat durant el rodatge a Figueres de Miss Dalí, per iniciativa de l’alcaldessa, Marta Felip. “Crec que és una de les grans decisions d’aquesta alcaldia. Li vaig parlar del cinema Las Vegas, un espai preciós amb un gran potencial. En va quedar enamorat i va decidir llogar-lo als seus propietaris”, diu Felip, que remarca la “generositat” tant dels propietaris com de Pons. “Els propietaris estan molt contents que torni a tenir l’ús de cinema. No oblidem que en una part de l’edifici hi haurien pogut fer habitatges”, afegeix Felip.

L’Ajuntament de Figueres invertirà 350.000 euros en la reforma de Las Vegas, inicialment quantificada en 700.000 euros i que al final pujarà a més d’1,6 milions. “Seria bo comprar l’edifici en un futur, per això volem lligar una opció de compra”, afegeix Felip. “A la ciutat ens aportarà un espai de format mitjà amb una dimensió que encara no tenim. Tenim La Cate, El Jardí -que estarà uns mesos en obres- i l’Auditori dels Caputxins. El Las Vegas ens aporta un espai per a 450 persones al centre de la ciutat”, diu Felip.

Eix Sant Pau - Centre

Las Vegas es va inaugurar el 1964 i en el seu moment es va convertir en el cinema més gran de Girona, amb una capacitat de mil butaques. És al carrer Sant Pau, històricament el carrer dels cinemes de Figueres, perquè, a més, hi havia la Sala Edison -que va obrir el 1905- i al costat el cinema teatre El Jardí i el cinema Juncària. El tancament progressiu dels cinemes va comportar una certa degradació de la zona. L’alcaldessa espera que ara la reobertura de Las Vegas sigui “la punta de llança del canvi de rumb” de l’Eix Sant Pau - Centre.

Amb aquest objectiu, l’Ajuntament aportarà aquest any 400.000 euros en ajuts i subvencions per a la rehabilitació de façanes, millora de la coberta, tancament i eficiència energètica dels edificis, i per a la obertura de nous comerços, com a part del Pla Estratègic de la Banda Dreta de la Rambla. “Fins ara teníem la col·laboració de la Generalitat amb el Pla de Barris, però, ara que no hi és, no podem deixar d’intervenir urbanísticament per revifar determinades zones i evitar-ne la degradació”, diu Felip.