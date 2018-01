S’estrena el musical de joves intèrprets ‘A bit of Broadway’

El musical educatiu A bit of Broadway, un espectacle destinat al públic familiar i escolar que actualitza els èxits de l’època daurada del music hall protagonitzat per vint joves actors d’entre 12 i 19 anys, es podrà veure al Teatre Municipal de Girona els dies 20 i 21 de gener.

La música també és interpretada en directe per joves músics. Es tracta del musical educatiu de format més ampli creat a l’espai català transfronterer i és fruït de la col·laboració entre l’Escola de Música Moderna del Gironès (EMMG), la Fundació Casa de la Música del Gironès, el Centre de Formació Teatral El Galliner, l’Escola de Dansa Nou Espiral, ETECAM, l’Escola Universitària ERAM i l’Escola Qstura, i ha comptat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Girona, la Casa de la Generalitat a Perpinyà, l’Ajuntament de Salt i la Diputació de Girona.

Carles Ribas, regidor de Cultura de Girona, destaca que “amb espectacles com aquest musical queda demostrat que la base cultural de la nostra ciutat és molt àmplia i que Girona aposta per la cultura lligada a la formació i l’educació, ja que són les claus per demostrar que un territori té atreviment i futur cultural”.

Els joves participants, seleccionats entre gairebé un centenar d’alumnes dels centres educatius, van superar el càsting d’àmbit provincial abans de ser admesos en un pla formatiu biennal de teatre musical que és actualment el més especialitzat de les comarques gironines. Els participants en aquest espectacle són joves que majoritàriament escolliran carreres artístiques i alguns tenen possibilitats de convertir-se en professionals.

El musical ha sigut ideat i dirigit per la tripleta formada per Joan Maria Segura, Júlia Mora -a partir de la idea original de la directora pedagògica del Taller de Musicals de l’EMMG, Montserrat Cristau- i la coreògrafa Paloma Solanas.