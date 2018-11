Setge als defraudadors

Un operatiu conjunt entre tècnics d’Endesa, Policia Municipal de Girona i Mossos d’Esquadra va desplegar-se ahir a la zona de la Font de la Pólvora de Girona per evitar el consum il·legal d’electricitat. Van detectar 25 fraus de llum en vuit blocs de pisos. La companyia elèctrica i l’Ajuntament estan sectoritzant el barri per poder detectar amb més precisió d’on ve el consum il·legal quan es produeixen sobrecàrregues a la xarxa. Aleshores un mecanisme deixarà sense llum aquella escala. Amb tot, com que hi ha set habitatges amb persones d’“especial vulnerabilitat” que no poden quedar-se sense llum per motius de salut, la companyia i el consistori estudien una solució. També ahir Endesa va ser notícia pels talls de llum de Montjuïc, que van deixar 143 usuaris sense llum. L’alcaldessa va criticar l’empresa per la manca d’informació als usuaris.