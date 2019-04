Setmana de passió Per la literatura

“Sant Jordi és una maledicció anual sense la qual estaríem més tranquils i seríem més incultes. En una República modèlica, la compra de llibres es desestacionalitzaria i la lectura seria regular i de qualitat, però no és el cas”. Són reflexions de Vicenç Pagès quan se li pregunta per la diada de Sant Jordi, marcada des de fa anys per l’estrès, l’excés i la voràgine, per la gentada que passeja entre llibres i roses, per un ball de xifres més propi d’una competició que d’un esdeveniment cultural. “Preferiria que la literatura fos un hàbit diari, no pas anual. Que a les escoles fossin freqüents els concursos literaris, que els ciutadans compressin un llibre cada cop que n’acaben de llegir un, que no es confongués l’escriptor mediàtic amb el mediàtic escriptor. Ara per ara, em conformaria si deixéssim de jutjar un llibre pel nombre d’exemplars venuts”, conclou Pagès.

Escriptors, floristes, llibreters, lectors, editors, impressors, distribuïdors... Cadascú viu Sant Jordi a la seva manera en una diada que representa la culminació de molts dies de feina. Per a Neus Lloveras, de la Llibreria La Siglantana de la Bisbal d’Empordà, Sant Jordi és una amalgama de sensacions i emocions: “Es barregen els nervis i l’angoixa de comprar bé, de tenir tot el que m’agrada i al mateix temps el que em demanaran, de no passar-me però tampoc fer curt. A la dificultat de triar entre els milers de llibres que es publiquen hi hem d’afegir la por que algun títol important no arribarà a temps. No paro de pensar: què em deixo? Ho tinc tot? Ho faré bé? Tot això barrejat amb l’eufòria d’un dia tan important en què el nostre estimat llibre n’és el protagonista absolut. Quan arriba em passen tots els dubtes i tots els mals, en gaudeixo al màxim”, afirma.

Jornades frenètiques

“Aquest any, com que coincideix amb Setmana Santa, no anirà gaire bé per preparar-ho tot, perquè hi ha tres dies no laborables”, apunta Jordi Gispert, de la Llibreria 22 de Girona. Segons ell, més que del dia de Sant Jordi hauríem de parlar de la campanya de Sant Jordi: “Dies abans ja es venen llibres, hi ha molta gent previsora que prefereix anticipar-s’hi. Per aquestes dates tens la sensació que no podràs fer tot el que has de fer, però això ja passa normalment a la societat en general; molta gent treballa amb una tensió permanent”, observa abans de deixar clar que Sant Jordi li fa molta il·lusió: “La feina es fa des de mesos abans i quan arriba aquest dia no pots fer res més que atendre els clients. Potser no tan bé com voldries, perquè estem desbordats com tothom”, admet.

Humor i neguit

“Cada any intento agafar-m’ho amb més humor per no perdre els nervis, però els dies previs és inevitable sentir neguit”, explica Irene Tortós-Sala, de la llibreria L’Altell de Banyoles, que per Diumenge de Pasqua ha preparat una prèvia de Sant Jordi amb quinze escriptors i il·lustradors. “És la primera vegada que ho fem i, a més, coincideix amb Setmana Santa, però confio que la gent hi respondrà”, diu Tortós-Sala, que els dies previs a Sant Jordi duplica la sensació de patiment habitual a la llibreria: “Cal controlar molts detalls i que tot estigui a punt, però quan acabes, sempre a contrarellotge, ja comences a gaudir-ne. Al final de la diada acabes trinxada, però penses que ja descansaràs després”.

El millor dia de l’any

És una sensació similar a la que experimenta Teresa Carrasco Morell, propietària de Flors Santa Clara de Girona. “És el millor dia de l’any. La gent s’hi bolca molt, tothom compra roses”, destaca. Al seu parer, “si es pogués triar seria millor repartir més les vendes al llarg de l’any, però la festa i la tradició manen”.

“Sant Jordi és molt cansat, però és el millor dia del món”, hi coincideix Judit Pujadó, codirectora d’Edicions Sidillà. “Els editors tenim la possibilitat d’explicar què fem a molts lectors que s’acosten a comprar llibres. Cal molta feina per arribar-hi, molta preparació, però quan arriba és una passada. Tant de bo hi hagués més dies com Sant Jordi!”, exclama.

“És molt difícil canviar la realitat”, opina Jordi Albertí, director de l’Editorial Gregal, també convençut que Sant Jordi té dues cares: “És una festa única que ens fa singulars com a país, però des del punt de vista professional és una bogeria: les màquines van a cent dos mesos abans de la diada per aconseguir que els llibres arribin a temps a les llibreries”. Albertí remarca que les editorials amb més força econòmica acaparen l’atenció mediàtica i l’interès majoritari de lectors i mitjans. “Això queda compensat en part per les vendes que molts escriptors fan al seu poble o ciutat, però crea una distinció que detesto entre autors grans i autors locals”, assenyala. Segons ell, “els grans mitjans de comunicació, especialment si són públics, haurien de visibilitzar d’una manera més ponderada totes les editorials del país”.

Moltes caixes, poca diversitat

Jenar Fèlix, de la distribuïdora Nordest Llibres, reconeix que aquests dies li fa fins i tot una certa ànsia veure com força llibreries tenen caixes de llibres estibades davant les lleixes i es veuen obligades a fer autèntics jocs de mans per encabir tots els títols que reben. Algunes caixes -sobretot les dels previsibles supervendes- quedaran tancades fins a obrir-les a la parada que la majoria tindran a la via pública. Fèlix, que també és editor de Brau, creu que les vendes del trimestre que inclou Sant Jordi poden arribar a suposar un 40% de les de tot l’any. La sensació de saturació de llibres s’accentua cada any per la desaparició d’algunes llibreries i quioscos. “Cada cop hi ha menys punts de venda, estan més plens i amb una rotació més agressiva”, diu Fèlix, que assegura que l’estratègia de les grans distribuïdores i editorials a l’hora de col·locar els seus llibres és cada cop “més totalitària”. Això va en detriment de la diversitat als punts de venda: la capacitat de decidir els títols depèn sovint de la seva mida. “Les grans llibreries poden decidir què volen, però les mitjanes no tant, i “entre les petites n’hi ha que ratllen l’esclavatge”. Enmig d’aquesta “benvinguda voràgine”, Fèlix creu que el llibreter pot fer poc de prescriptor per Sant Jordi.

Un suport que resisteix

La voluntat d’anar avançant les vendes la setmana abans del dia de Sant Jordi s’està aconseguint sobretot entre els públics més lectors, opina el distribuïdor, però creu que sempre quedarà “una part molt gran de públic que només compra llibres per Sant Jordi”. Llavors és normal que el món editorial es disputi aquest públic. El distribuïdor de Nordest admet que el sector està immers en plena transició, però malgrat els canvis que s’albiren està convençut que “el llibre és un dels suports culturals que ara mateix té més bona salut i fins i tot traspassa el seu marc natural per entrar en espais molt diversos”.

La majoria dels escriptors són conscients que no figuraran a les llistes dels més venuts, però Sant Jordi els continua fent il·lusió. “Tot plegat és una mica excessiu, però benvingut sigui l’estrès si és per festes com aquesta”, diu Mar Bosch. “Les novel·les que he publicat no han estat mai pensades per Sant Jordi, perquè surten entre juny i setembre. La diada serveix una mica de tancament de promoció. Tampoc no em faig uns farts de firmar”, admet. El poeta argentí Edu Sívori, que viu a Girona des de fa divuit anys, es pregunta: “¿A qui pot interessar-li comprar poesia escrita en argentí sobre barris marginals de Buenos Aires i amb una temàtica existencial i social dramàtica?” Per Sant Jordi acostuma a vendre “entre dos i tres llibres”: “L’any passat em vaig superar i en vaig vendre cinc”, recorda amb un somriure.

La primera diada

Agnès Valentí, en canvi, viurà la seva primera diada com a escriptora: “Tindré la sort de veure a les parades el meu primer llibre de poesia, Llum i verger (Llibres del Segle), i per a mi serà un Sant Jordi únic i especial. Penso que és la festa més lluminosa de l’any. M’agrada perquè es viu de portes enfora i fa universal una tradició molt nostra; però, per damunt de tot, perquè la rosa i el llibre són l’essència i el símbol de l’amor i la cultura”. Valentí anima tothom “a gaudir de la diada i que enmig de la multitud sàpiga trobar, avui i tot l’any, aquelles petites joies que publiquen les editorials independents”. La poeta Rosa Cullell considera que Sant Jordi “és un punt de trobada per voltar enmig dels llibres i les roses, flairar l’amor i les lletres; és pura poesia”, assegura. “Però aquesta emoció i aquest plaer s’haurien de viure al llarg de l’any; tota concentració pot empatxar si no es fa amb mesura”, adverteix.

Massificació literària

L’escriptora Eva Bussalleu viu la diada com una festa, però constata que en els darrers anys, en l’àmbit literari, està massa massificada: “Tot està encaminat perquè molts llibres surtin per Sant Jordi i la resta de l’any va molt amb comptagotes. Seria més partidària que els llibres sortissin més esglaonats. Al final, per Sant Jordi se’n compren molts de cop que a vegades no s’acaben llegint per saturació”. Sempre queda contenta amb els exemplars que ven per Sant Jordi: “Per sort, a Girona tenim llibreters molt propers que donen veu a petites editorials, però la percepció general és que la diada està molt encaminada al gran star system que, gràcies al gran engranatge publicitari, s’emporten una bona part del pastís”.

Pressió afegida

“Els dies previs a Sant Jordi es viuen amb una barreja de pressió, jovialitat i neguit”, diu Anna Pagès, membre de la junta familiar de la Impremta Pagès. Tenen com a clients diferents editorials, dissenyadors, associacions i autors independents que volen publicar les seves obres. “Hem comprovat que les editorials anticipen els llibres de Sant Jordi. Saben que un cop imprès el llibre cal enviar-lo a la distribuïdora, que exigeix uns dies de marge si es vol que els llibres siguin a les llibreries per Sant Jordi”, explica Pagès. “Treballar amb força anticipació implica que des del febrer estem imprimint llibres a correcuita. Moltes editorials i autors fan les presentacions abans de Sant Jordi, però també se’n fan després, perquè volen desvincular-se de la massificació de novetats que representa aquesta diada. Per altra banda, durant el mes d’abril molts particulars van a última hora i això ens obliga a córrer fins al dia de Sant Jordi. Aquest any hem imprès més llibres que l’anterior; les dades són positives i, en general, es veu el mercat amb il·lusió per publicar”, afirma.

La desestacionalització de Sant Jordi també és un dels objectius del Gremi de Llibreters, segons la seva presidenta, la gironina Maria Carme Ferrer. Aquest any Ferrer aposta per un Sant Jordi més repartit entre les grans ciutats i els nuclis turístics, amb bones vendes durant les festes prèvies. “No ho pots tenir tot, ni pots deixar-te portar per tot el que es publica. Has de pensar en el perfil dels teus lectors i en el que penses que els pot agradar”, assegura Ferrer, que regenta la Llibreria Empúries. Ferrer s’atreveix a pronosticar un increment de vendes d’un 1% respecte a l’any passat. Per escalfar motors, les llibreries gironines muntaran una parada a la plaça de la Independència dissabte, on signaran autors consagrats.