Sisplau trenca el tambor

La passió d’Effah Kingsford a l’hora d’animar el Girona FC durant els partits al camp de Montilivi li va jugar una mala passada dissabte passat, quan el tambor se li va trencar. L’incident no va suposar cap obstacle perquè, com a cada partit, Kingsford continués d’esquena al camp i de cara als aficionats per demanar-los suport a l’equip. Conegut com a Sisplau, perquè era així com demanava als aficionats que li seguissin la veta i animessin els jugadors, s’ha convertit en un dels espectadors més carismàtics dels partits del Girona FC. Kingsford és natural de Ghana i va arribar amb pastera a Fuerteventura l’any 2002, després de passar moltes complicacions per travessar el desert del Sàhara i més de 17 hores al mar. És membre de la penya de Salt i és gairebé un ídol per als més petits.