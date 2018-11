Sopa de Cabra publica un nou disc en directe aquesta mitjanit

Anunci sorpresa dels Sopa de Cabra. La banda gironina ha anunciat a través de les plataformes digitals i de la seva pàgina web que aquesta mitjanit publicaran el seu sisè àlbum en directe, 'La nit dels Sopa', un disc que van gravar durant el concert del 9 de desembre passat al Pavelló de Fontajau de Girona i que va tenir el mateix nom, a més d’algunes cançons enregistrades durant un concert a Porreres, Mallorca. “És una instantània, un testimoni, un retrat del que va ser el comiat de la gira 2016-2017”, ha explicat el cantant del grup, Gerard Quintana.

En total, el disc el formen dotze cançons, la majoria de les quals són emblemes i himnes de la seva llarga discografia, com 'Camins', 'L’Empordà', 'El boig de la ciutat', 'El far del sud' o 'Mai trobaràs'. El treball compta amb col·laboracions inèdites com la de Ramon Mirabet en el tema 'Poder tornar enrere'. Totes les cançons ja s'han publicat en treballs anteriors, però, segons el guitarrista Josep Thió, sonen diferent: “Hi ha cançons que són com les anyades del vi, que cada collita és diferent, i no sona igual 'L’Empordà' que vam publicar a 'Ben endins' o 'Bona nit, malparits!' que el de 'La nit dels Sopa'”.

"Cita anual amb Girona"

La banda gironina també ha aprofitat per presentar la segona edició del concert La Nit dels Sopa, que es celebrarà el 24 de novembre a La Mirona de Salt i que servirà per commemorar els 30 anys del seu primer disc, 'Maqueta', que van publicar el 1988. “Va ser la primera gravació que vam fer com a banda; és una maqueta absolutament gironina i l’origen de la nostra trajectòria”, ha indicat Quintana, que també ha assegurat que serà un concert “excepcional” perquè “difícilment repetirem un repertori com el que oferirem”.

I és que la primera part del concert de La Mirona la dedicaran a tocar alguns dels temes de 'Maqueta', i ho faran els cinc membres originals de la banda. “És molt interessant veure aquestes cançons amb la perspectiva de l’experiència i el pas dels anys, i es nota que eren els nostres inicis i no en sabíem gaire, perquè, per exemple, les guitarres no paren de tocar i hi ha contrastos molt grans”, ha reconegut el cantant.

Pel que fa al futur del concert La Nit dels Sopa, Quintana l'ha definit com "una cita anual amb Girona" sense tancar-se en un format concret: "Tenim moltes idees i veurem si l'any vinent fem 15 dies d'activitats o un cap de setmana de concerts; veurem". L'any passat la banda gironina va organitzar La Nit dels Sopa al pavelló de Fontajau de Girona amb les actuacions, a més de la de la banda gironina, d'Adrià Puntí i de M-Clan.