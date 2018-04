Sorgits per generació espontània

“Just el que teníem pensat per a aquesta zona ha sorgit de manera espontània”, assegura la regidora de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme de l’Ajuntament de Girona, Glòria Plana. Com si sabessin l’estratègia que el govern municipal volia impulsar en aquests carrerons del Barri Vell per revitalitzar-los, els emprenedors que hi han anat instal·lant petits negocis els últims anys han optat per un tipus de producte singular, d’autor, artesà, de disseny i de la terra. “Res ha estat imposat, sense prendre cap mesura, tot això ha anat sorgint de manera natural, per la qual cosa l’Ajuntament no aplicarà el pla inicialment pensat per a la zona”, diu la regidora. L’Ajuntament sí que s’ha compromès a donar tot el suport necessari a l’associació de comerços de la zona que s’està configurant.

Carrerons sense cotxes

Una de les persones que l’impulsa és Rosa Ríos, propietària d’un local de restauració de mobles situat a la cruïlla del carrer Auriga amb Nou del Teatre. Ella va ser una de les primeres a instal·lar un negoci en aquesta zona després que hi haguessin tancat la majoria dels bars de nit. Aquests últims anys ha vist com, a poc a poc, en degoteig constant, s’han anat obrint en aquest entramat de petits carrerons de vianants situats entre l’Ajuntament i el Centre Cultural La Mercè negocis com un taller de restauració de vitralls, un taller de pintura, una galeria d’art, un espai de fotografia, un estudi de disseny... i també algun local de restauració de qualitat, amb productes de proximitat i cuina d’autor que s’ha sumat a alguns restaurants ja consolidats de la zona. Res a veure amb els locals de gastronomia que pertanyen a grans cadenes i que es poden trobar en altres àrees de la ciutat, com en qualsevol població turística.

Convidar a entrar-hi

La creació d’una associació de comerços de la zona ha de servir per dinamitzar tot aquest potencial comercial i cultural del qual s’està dotant aquest sector del Barri Vell de la ciutat. Ríos admet que en aquests carrers, tot i estar situats en ple centre històric, “a la gent, ja siguin turistes o veïns de Girona, els costa entrar-hi”. És a quatre passos de la Rambla, del carrer Ciutadans o Argenteria i de la catedral, però no és considerada una zona de primera línia turística.

De moment l’associació està en fase embrionària, perquè encara se n’estan redactant els estatuts, però els seus promotors volen tenir-la constituïda formalment aviat per començar a impulsar activitats diverses de promoció de la zona, com ara un petit mercat en què els comerços treguin els seus productes al carrer. Tots aquests establiments confien que la reforma del Cinema Modern acabarà de consolidar la seva aposta.